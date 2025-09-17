Gourmet Galaxy (GUM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00264092 $ 0.00264092 $ 0.00264092 24J Rendah $ 0.00463486 $ 0.00463486 $ 0.00463486 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00264092$ 0.00264092 $ 0.00264092 24J Tinggi $ 0.00463486$ 0.00463486 $ 0.00463486 Sepanjang Masa $ 3.82$ 3.82 $ 3.82 Harga Terendah $ 0.00070161$ 0.00070161 $ 0.00070161 Perubahan Harga (1J) -0.04% Perubahan Harga (1D) -5.31% Perubahan Harga (7D) -74.00% Perubahan Harga (7D) -74.00%

Gourmet Galaxy (GUM) harga masa nyata ialah $0.00265928. Sepanjang 24 jam yang lalu, GUM didagangkan antara $ 0.00264092 rendah dan $ 0.00463486 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GUM sepanjang masa ialah $ 3.82, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00070161.

Dari segi prestasi jangka pendek, GUM telah berubah sebanyak -0.04% sejak sejam yang lalu, -5.31% dalam 24 jam dan -74.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Gourmet Galaxy (GUM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.83K$ 8.83K $ 8.83K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 53.19K$ 53.19K $ 53.19K Bekalan Peredaran 3.32M 3.32M 3.32M Jumlah Bekalan 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

Had Pasaran semasa Gourmet Galaxy ialah $ 8.83K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GUM ialah 3.32M, dengan jumlah bekalan sebanyak 20000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 53.19K.