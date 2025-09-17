GOUT Harga (GOUT)
GOUT (GOUT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GOUT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GOUT sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.
Dari segi prestasi jangka pendek, GOUT telah berubah sebanyak +0.07% sejak sejam yang lalu, -1.03% dalam 24 jam dan -7.06% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa GOUT ialah $ 6.03M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GOUT ialah 152.74B, dengan jumlah bekalan sebanyak 152744339024.5868. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.03M.
Pada hari ini, perubahan harga GOUT kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga GOUT kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga GOUT kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga GOUT kepada USD adalah $ 0.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|-1.03%
|30 Hari
|$ 0
|-19.30%
|60 Hari
|$ 0
|-54.46%
|90 Hari
|$ 0
|--
GOUT COIN is a project on the BSC chain. It aims to create a global MEME ecosystem where fun and wealth can freely flow among users. It is more than just a meme token; it symbolizes victory over struggle and unites those who dare to dream, forming a decentralized community for winners. The project has a unique economic model with a three-pool backstop burning mechanism. Its token supply is 210 billion, with specific allocations for private sales, BNB pool, USDT pool, and burning. Users can earn BNB through yield farming on PancakeSwap by staking tokens. People can obtain GOUT by providing value to others through various means such as social interaction, work, and investment. It allows users to explore a new world where fun and wealth are intertwined.
