GOUT Coin Harga Hari Ini

Harga langsung GOUT Coin (GOUT COIN) hari ini ialah $ 0.00000248, dengan 3.08% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GOUT COIN kepada USD penukaran adalah $ 0.00000248 setiap GOUT COIN.

GOUT Coin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 521,532, dengan bekalan edaran sebanyak 210.00B GOUT COIN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GOUT COIN didagangkan antara $ 0.0000023 (rendah) dan $ 0.00000249 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00002963, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, GOUT COIN dipindahkan +1.50% dalam sejam terakhir dan -17.14% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

GOUT Coin (GOUT COIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 521.53K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 521.53K Bekalan Peredaran 210.00B Jumlah Bekalan 210,000,000,000.0

Had Pasaran semasa GOUT Coin ialah $ 521.53K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GOUT COIN ialah 210.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 210000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 521.53K.