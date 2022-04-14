Tokenomik GOUT (GOUT)
GOUT COIN is a project on the BSC chain. It aims to create a global MEME ecosystem where fun and wealth can freely flow among users. It is more than just a meme token; it symbolizes victory over struggle and unites those who dare to dream, forming a decentralized community for winners. The project has a unique economic model with a three-pool backstop burning mechanism. Its token supply is 210 billion, with specific allocations for private sales, BNB pool, USDT pool, and burning. Users can earn BNB through yield farming on PancakeSwap by staking tokens. People can obtain GOUT by providing value to others through various means such as social interaction, work, and investment. It allows users to explore a new world where fun and wealth are intertwined.
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk GOUT (GOUT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik GOUT (GOUT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik GOUT (GOUT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token GOUT yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token GOUT yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik GOUT, terokai GOUT harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.