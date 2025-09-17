GovWorld (GOV) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00175398 24J Tinggi $ 0.00182778 Sepanjang Masa $ 0.240885 Harga Terendah $ 0.00119396 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) +2.78% Perubahan Harga (7D) +7.69%

GovWorld (GOV) harga masa nyata ialah $0.00181382. Sepanjang 24 jam yang lalu, GOV didagangkan antara $ 0.00175398 rendah dan $ 0.00182778 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GOV sepanjang masa ialah $ 0.240885, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00119396.

Dari segi prestasi jangka pendek, GOV telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, +2.78% dalam 24 jam dan +7.69% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GovWorld (GOV) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 83.79K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 181.32K Bekalan Peredaran 46.21M Jumlah Bekalan 100,000,000.0

Had Pasaran semasa GovWorld ialah $ 83.79K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GOV ialah 46.21M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 181.32K.