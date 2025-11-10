GPU AI Harga Hari Ini

Harga langsung GPU AI (GPUAI) hari ini ialah $ 0.00082166, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GPUAI kepada USD penukaran adalah $ 0.00082166 setiap GPUAI.

GPU AI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 821,663, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B GPUAI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GPUAI didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0127499, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00069074.

Dalam prestasi jangka pendek, GPUAI dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

GPU AI (GPUAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 821.66K$ 821.66K $ 821.66K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 821.66K$ 821.66K $ 821.66K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa GPU AI ialah $ 821.66K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GPUAI ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 821.66K.