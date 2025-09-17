GPU ai Rich (RICH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00038322 $ 0.00038322 $ 0.00038322 24J Rendah $ 0.00040013 $ 0.00040013 $ 0.00040013 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00038322$ 0.00038322 $ 0.00038322 24J Tinggi $ 0.00040013$ 0.00040013 $ 0.00040013 Sepanjang Masa $ 0.02628079$ 0.02628079 $ 0.02628079 Harga Terendah $ 0.00033363$ 0.00033363 $ 0.00033363 Perubahan Harga (1J) -0.65% Perubahan Harga (1D) +0.60% Perubahan Harga (7D) +6.98% Perubahan Harga (7D) +6.98%

GPU ai Rich (RICH) harga masa nyata ialah $0.00038785. Sepanjang 24 jam yang lalu, RICH didagangkan antara $ 0.00038322 rendah dan $ 0.00040013 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RICH sepanjang masa ialah $ 0.02628079, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00033363.

Dari segi prestasi jangka pendek, RICH telah berubah sebanyak -0.65% sejak sejam yang lalu, +0.60% dalam 24 jam dan +6.98% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GPU ai Rich (RICH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 375.85K$ 375.85K $ 375.85K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 375.85K$ 375.85K $ 375.85K Bekalan Peredaran 969.06M 969.06M 969.06M Jumlah Bekalan 969,061,519.484149 969,061,519.484149 969,061,519.484149

Had Pasaran semasa GPU ai Rich ialah $ 375.85K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RICH ialah 969.06M, dengan jumlah bekalan sebanyak 969061519.484149. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 375.85K.