Harga GPUAI langsung hari ini ialah 0.00571699 USD.GPUAI modal pasaran ialah 351,594 USD. Jejaki masa nyata GPUAI kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai GPUAI

Maklumat Harga GPUAI

Apakah GPUAI

Laman Web Rasmi GPUAI

Tokenomik GPUAI

Ramalan Harga GPUAI

1 GPUAI ke USD Harga Langsung:

$0.00571699
-17.00%1D
USD
GPUAI (GPUAI) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 02:57:21 (UTC+8)

GPUAI Harga Hari Ini

Harga langsung GPUAI (GPUAI) hari ini ialah $ 0.00571699, dengan 17.03% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GPUAI kepada USD penukaran adalah $ 0.00571699 setiap GPUAI.

GPUAI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 351,594, dengan bekalan edaran sebanyak 61.50M GPUAI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GPUAI didagangkan antara $ 0.00545165 (rendah) dan $ 0.00698151 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.6198, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00437792.

Dalam prestasi jangka pendek, GPUAI dipindahkan +0.48% dalam sejam terakhir dan -26.18% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

GPUAI (GPUAI) Maklumat Pasaran

$ 351.59K
--
$ 571.70K
61.50M
100,000,000.0
Had Pasaran semasa GPUAI ialah $ 351.59K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GPUAI ialah 61.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 571.70K.

GPUAI Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00545165
24J Rendah
$ 0.00698151
24J Tinggi

$ 0.00545165
$ 0.00698151
$ 0.6198
$ 0.00437792
+0.48%

-17.03%

-26.18%

-26.18%

GPUAI (GPUAI) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga GPUAI kepada USD adalah $ -0.00117361765013855.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga GPUAI kepada USD adalah $ -0.0008359754.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga GPUAI kepada USD adalah $ -0.0005352966.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga GPUAI kepada USD adalah $ -0.001393471922031933.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00117361765013855-17.03%
30 Hari$ -0.0008359754-14.62%
60 Hari$ -0.0005352966-9.36%
90 Hari$ -0.001393471922031933-19.59%

Ramalan Harga untuk GPUAI

GPUAI (GPUAI) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran GPUAI pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
GPUAI (GPUAI) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga GPUAI berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Apakah itu GPUAI (GPUAI)

GPUAI is a decentralized AI computing protocol that transforms idle GPU resources worldwide into a permissionless, scalable, and secure infrastructure layer. By leveraging blockchain-based scheduling, encrypted job containers, and tokenized incentives, GPUAI enables developers, researchers, and enterprises to access affordable and verifiable compute power—without relying on centralized cloud providers.

The protocol is designed to support real-world AI workloads including model training, inference, and high-performance computation. GPUAI utilizes a federated scheduling engine to allocate jobs across a global mesh of GPU contributors, each ranked by performance and secured via stake-based reputation and zero-knowledge proof validation.

The native GPUAI token powers the ecosystem by incentivizing contributors, securing task execution, and enabling governance decisions. Users can submit jobs, earn rewards for compute participation, or stake tokens to help maintain network integrity.

GPUAI addresses two critical problems in AI infrastructure: compute inequality and resource underutilization, and is aligned with the Web3 movement for decentralized, trustless infrastructure. It is not a GPU rental service—but a protocol layer for distributed, verifiable AI computing.

GPUAI (GPUAI) Sumber

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai GPUAI

Berapakah nilai 1 GPUAI pada tahun 2030?
Jika GPUAI berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga GPUAI berpotensi dan jangkaan ROI.
GPUAI (GPUAI) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang GPUAI

