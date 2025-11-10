GPUAI Harga Hari Ini

Harga langsung GPUAI (GPUAI) hari ini ialah $ 0.00571699, dengan 17.03% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GPUAI kepada USD penukaran adalah $ 0.00571699 setiap GPUAI.

GPUAI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 351,594, dengan bekalan edaran sebanyak 61.50M GPUAI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GPUAI didagangkan antara $ 0.00545165 (rendah) dan $ 0.00698151 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.6198, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00437792.

Dalam prestasi jangka pendek, GPUAI dipindahkan +0.48% dalam sejam terakhir dan -26.18% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

GPUAI (GPUAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 351.59K$ 351.59K $ 351.59K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 571.70K$ 571.70K $ 571.70K Bekalan Peredaran 61.50M 61.50M 61.50M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa GPUAI ialah $ 351.59K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GPUAI ialah 61.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 571.70K.