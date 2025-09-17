GRABWAY (GRAB) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.062006 $ 0.062006 $ 0.062006 24J Rendah $ 0.080132 $ 0.080132 $ 0.080132 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.062006$ 0.062006 $ 0.062006 24J Tinggi $ 0.080132$ 0.080132 $ 0.080132 Sepanjang Masa $ 0.18613$ 0.18613 $ 0.18613 Harga Terendah $ 0.03602286$ 0.03602286 $ 0.03602286 Perubahan Harga (1J) -11.42% Perubahan Harga (1D) +12.80% Perubahan Harga (7D) +16.45% Perubahan Harga (7D) +16.45%

GRABWAY (GRAB) harga masa nyata ialah $0.070975. Sepanjang 24 jam yang lalu, GRAB didagangkan antara $ 0.062006 rendah dan $ 0.080132 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GRAB sepanjang masa ialah $ 0.18613, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.03602286.

Dari segi prestasi jangka pendek, GRAB telah berubah sebanyak -11.42% sejak sejam yang lalu, +12.80% dalam 24 jam dan +16.45% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GRABWAY (GRAB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.36M$ 2.36M $ 2.36M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.26M$ 4.26M $ 4.26M Bekalan Peredaran 33.28M 33.28M 33.28M Jumlah Bekalan 60,000,000.0 60,000,000.0 60,000,000.0

Had Pasaran semasa GRABWAY ialah $ 2.36M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GRAB ialah 33.28M, dengan jumlah bekalan sebanyak 60000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.26M.