Gradient (GRAY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.793962 $ 0.793962 $ 0.793962 24J Rendah $ 0.84496 $ 0.84496 $ 0.84496 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.793962$ 0.793962 $ 0.793962 24J Tinggi $ 0.84496$ 0.84496 $ 0.84496 Sepanjang Masa $ 2.69$ 2.69 $ 2.69 Harga Terendah $ 0.069845$ 0.069845 $ 0.069845 Perubahan Harga (1J) +0.04% Perubahan Harga (1D) -2.90% Perubahan Harga (7D) +2.74% Perubahan Harga (7D) +2.74%

Gradient (GRAY) harga masa nyata ialah $0.805498. Sepanjang 24 jam yang lalu, GRAY didagangkan antara $ 0.793962 rendah dan $ 0.84496 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GRAY sepanjang masa ialah $ 2.69, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.069845.

Dari segi prestasi jangka pendek, GRAY telah berubah sebanyak +0.04% sejak sejam yang lalu, -2.90% dalam 24 jam dan +2.74% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Gradient (GRAY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.06M$ 8.06M $ 8.06M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.06M$ 8.06M $ 8.06M Bekalan Peredaran 10.00M 10.00M 10.00M Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa Gradient ialah $ 8.06M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GRAY ialah 10.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.06M.