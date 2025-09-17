Gradient Protocol (GDT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.03139129 $ 0.03139129 $ 0.03139129 24J Rendah $ 0.03203927 $ 0.03203927 $ 0.03203927 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.03139129$ 0.03139129 $ 0.03139129 24J Tinggi $ 0.03203927$ 0.03203927 $ 0.03203927 Sepanjang Masa $ 0.211684$ 0.211684 $ 0.211684 Harga Terendah $ 0.00705064$ 0.00705064 $ 0.00705064 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +1.69% Perubahan Harga (7D) +4.31% Perubahan Harga (7D) +4.31%

Gradient Protocol (GDT) harga masa nyata ialah $0.03203927. Sepanjang 24 jam yang lalu, GDT didagangkan antara $ 0.03139129 rendah dan $ 0.03203927 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GDT sepanjang masa ialah $ 0.211684, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00705064.

Dari segi prestasi jangka pendek, GDT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +1.69% dalam 24 jam dan +4.31% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Gradient Protocol (GDT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 448.55K$ 448.55K $ 448.55K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 448.55K$ 448.55K $ 448.55K Bekalan Peredaran 14.00M 14.00M 14.00M Jumlah Bekalan 14,000,000.0 14,000,000.0 14,000,000.0

Had Pasaran semasa Gradient Protocol ialah $ 448.55K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GDT ialah 14.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 14000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 448.55K.