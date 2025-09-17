Gradients (SN56) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 13.93 $ 13.93 $ 13.93 24J Rendah $ 14.27 $ 14.27 $ 14.27 24J Tinggi 24J Rendah $ 13.93$ 13.93 $ 13.93 24J Tinggi $ 14.27$ 14.27 $ 14.27 Sepanjang Masa $ 39.41$ 39.41 $ 39.41 Harga Terendah $ 11.35$ 11.35 $ 11.35 Perubahan Harga (1J) -0.23% Perubahan Harga (1D) -0.56% Perubahan Harga (7D) +3.07% Perubahan Harga (7D) +3.07%

Gradients (SN56) harga masa nyata ialah $14.13. Sepanjang 24 jam yang lalu, SN56 didagangkan antara $ 13.93 rendah dan $ 14.27 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SN56 sepanjang masa ialah $ 39.41, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 11.35.

Dari segi prestasi jangka pendek, SN56 telah berubah sebanyak -0.23% sejak sejam yang lalu, -0.56% dalam 24 jam dan +3.07% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Gradients (SN56) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 35.80M$ 35.80M $ 35.80M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 35.80M$ 35.80M $ 35.80M Bekalan Peredaran 2.54M 2.54M 2.54M Jumlah Bekalan 2,542,176.566370992 2,542,176.566370992 2,542,176.566370992

Had Pasaran semasa Gradients ialah $ 35.80M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN56 ialah 2.54M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2542176.566370992. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 35.80M.