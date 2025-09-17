Grai (GRAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.076 $ 1.076 $ 1.076 24J Rendah $ 1.12 $ 1.12 $ 1.12 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.076$ 1.076 $ 1.076 24J Tinggi $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 Sepanjang Masa $ 1.74$ 1.74 $ 1.74 Harga Terendah $ 0.680901$ 0.680901 $ 0.680901 Perubahan Harga (1J) +0.22% Perubahan Harga (1D) -2.14% Perubahan Harga (7D) -5.68% Perubahan Harga (7D) -5.68%

Grai (GRAI) harga masa nyata ialah $1.092. Sepanjang 24 jam yang lalu, GRAI didagangkan antara $ 1.076 rendah dan $ 1.12 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GRAI sepanjang masa ialah $ 1.74, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.680901.

Dari segi prestasi jangka pendek, GRAI telah berubah sebanyak +0.22% sejak sejam yang lalu, -2.14% dalam 24 jam dan -5.68% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Grai (GRAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 264.94K$ 264.94K $ 264.94K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 264.94K$ 264.94K $ 264.94K Bekalan Peredaran 242.58K 242.58K 242.58K Jumlah Bekalan 242,582.0633935898 242,582.0633935898 242,582.0633935898

Had Pasaran semasa Grai ialah $ 264.94K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GRAI ialah 242.58K, dengan jumlah bekalan sebanyak 242582.0633935898. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 264.94K.