grail Harga Hari Ini

Harga langsung grail (SN81) hari ini ialah $ 3.27, dengan 0.94% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SN81 kepada USD penukaran adalah $ 3.27 setiap SN81.

grail kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 7,994,741, dengan bekalan edaran sebanyak 2.44M SN81. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SN81 didagangkan antara $ 3.11 (rendah) dan $ 3.35 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 7.51, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 1.92.

Dalam prestasi jangka pendek, SN81 dipindahkan -1.03% dalam sejam terakhir dan -22.35% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

grail (SN81) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.99M$ 7.99M $ 7.99M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.99M$ 7.99M $ 7.99M Bekalan Peredaran 2.44M 2.44M 2.44M Jumlah Bekalan 2,442,240.292728528 2,442,240.292728528 2,442,240.292728528

Had Pasaran semasa grail ialah $ 7.99M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN81 ialah 2.44M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2442240.292728528. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.99M.