Tokenomik grail (SN81)

Lihat cerapan utama tentang grail (SN81), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 16:54:27 (UTC+8)
grail (SN81) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk grail (SN81), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 8.32M
$ 8.32M
Jumlah Bekalan:
$ 2.45M
$ 2.45M
Bekalan Edaran:
$ 2.45M
$ 2.45M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 8.32M
$ 8.32M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 7.51
$ 7.51
Terendah Sepanjang Masa:
$ 1.92
$ 1.92
Harga Semasa:
$ 3.39
$ 3.39

grail (SN81) Maklumat

Grail operates as subnet 81 on the Bittensor network, serving as the reinforcement learning fine-tuning and post-training layer of the Covenant AI ecosystem. The project implements the GRAIL protocol (Guaranteed Rollout Authenticity via Inference Ledger) to provide cryptographically verifiable model outputs during reinforcement learning rollouts. Grail transforms foundation models from pre-training subnets into deployable, aligned AI systems through permissionless, incentivized RL fine-tuning infrastructure. The platform generates thousands of rollouts per second using custom algorithms designed for post-training optimization. The subnet supports models ranging from 8B to 70B+ parameters and integrates with multiple RL environments for diverse training scenarios.

Laman Web Rasmi:
https://github.com/tplr-ai/grail

Tokenomik grail (SN81): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik grail (SN81) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SN81 yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SN81 yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SN81, terokai SN81 harga langsung token!

SN81 Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju SN81? Halaman ramalan harga SN81 kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

