Granary (GRAIN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.06669$ 0.06669 $ 0.06669 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +2.55% Perubahan Harga (7D) +2.55%

Granary (GRAIN) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GRAIN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GRAIN sepanjang masa ialah $ 0.06669, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GRAIN telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +2.55% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Granary (GRAIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 202.61K$ 202.61K $ 202.61K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 202.61K$ 202.61K $ 202.61K Bekalan Peredaran 240.33M 240.33M 240.33M Jumlah Bekalan 240,332,367.368823 240,332,367.368823 240,332,367.368823

Had Pasaran semasa Granary ialah $ 202.61K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GRAIN ialah 240.33M, dengan jumlah bekalan sebanyak 240332367.368823. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 202.61K.