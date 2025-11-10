BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
Harga Grand Gangsta City langsung hari ini ialah 0.00202663 USD.$GGC modal pasaran ialah 1,860,940 USD. Jejaki masa nyata $GGC kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga Grand Gangsta City langsung hari ini ialah 0.00202663 USD.$GGC modal pasaran ialah 1,860,940 USD. Jejaki masa nyata $GGC kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai $GGC

Maklumat Harga $GGC

Apakah $GGC

Laman Web Rasmi $GGC

Tokenomik $GGC

Ramalan Harga $GGC

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Grand Gangsta City Logo

Grand Gangsta City Harga ($GGC)

Tidak tersenarai

1 $GGC ke USD Harga Langsung:

$0.00203658
$0.00203658$0.00203658
+1.10%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Grand Gangsta City ($GGC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 02:09:42 (UTC+8)

Grand Gangsta City Harga Hari Ini

Harga langsung Grand Gangsta City ($GGC) hari ini ialah $ 0.00202663, dengan 0.66% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa $GGC kepada USD penukaran adalah $ 0.00202663 setiap $GGC.

Grand Gangsta City kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,860,940, dengan bekalan edaran sebanyak 918.25M $GGC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, $GGC didagangkan antara $ 0.00192683 (rendah) dan $ 0.00205997 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01587433, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00165908.

Dalam prestasi jangka pendek, $GGC dipindahkan -0.49% dalam sejam terakhir dan -2.68% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Grand Gangsta City ($GGC) Maklumat Pasaran

$ 1.86M
$ 1.86M$ 1.86M

--
----

$ 2.03M
$ 2.03M$ 2.03M

918.25M
918.25M 918.25M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Grand Gangsta City ialah $ 1.86M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $GGC ialah 918.25M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.03M.

Grand Gangsta City Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00192683
$ 0.00192683$ 0.00192683
24J Rendah
$ 0.00205997
$ 0.00205997$ 0.00205997
24J Tinggi

$ 0.00192683
$ 0.00192683$ 0.00192683

$ 0.00205997
$ 0.00205997$ 0.00205997

$ 0.01587433
$ 0.01587433$ 0.01587433

$ 0.00165908
$ 0.00165908$ 0.00165908

-0.49%

+0.66%

-2.68%

-2.68%

Grand Gangsta City ($GGC) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Grand Gangsta City kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Grand Gangsta City kepada USD adalah $ -0.0005612259.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Grand Gangsta City kepada USD adalah $ -0.0008418568.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Grand Gangsta City kepada USD adalah $ -0.008910728207259293.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.66%
30 Hari$ -0.0005612259-27.69%
60 Hari$ -0.0008418568-41.53%
90 Hari$ -0.008910728207259293-81.47%

Ramalan Harga untuk Grand Gangsta City

Grand Gangsta City ($GGC) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran $GGC pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Grand Gangsta City ($GGC) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Grand Gangsta City berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Grand Gangsta City yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk $GGC ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Grand Gangsta City Ramalan Harga.

Apakah itu Grand Gangsta City ($GGC)

The GGC Ecosystem is a multi-platform gaming universe powered by the GGC Token, designed to unify diverse gameplay experiences through a shared economy, player ownership, and blockchain-backed progression. Spanning PC and mobile platforms, it connects players across narrative-rich worlds, strategic multiplayer battles, and raw survival shooters, offering optional NFT utility and a player-driven token economy. The ecosystem is anchored by three core titles: Grand Gangsta City (PC, Narrative RPG), West Land Arena (Mobile, Base-Building Strategy), and Deathmatch (PC, FPS Survival Arena). The GGC Token serves as the backbone, functioning as an in-game currency for upgrades, exclusive content, and unlockables, while enabling NFT transactions for buying, selling, or trading in-game assets like characters, gear, or land. Players can earn cross-game rewards, unlocking bonuses in one title through performance in another. Planned governance features will allow token holders to vote on ecosystem proposals, content updates, and NFT drops, while staking offers passive earnings, loot drops, or leaderboard boosts. More than just a gaming platform, the GGC Ecosystem delivers a cross-genre entertainment experience, blending immersive storytelling, player ownership, and strategic scalability through Web3, empowering players’ journeys whether they’re building strongholds, battling the undead, or rising through the underworld.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Grand Gangsta City ($GGC) Sumber

Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Grand Gangsta City

Berapakah nilai 1 Grand Gangsta City pada tahun 2030?
Jika Grand Gangsta City berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Grand Gangsta City berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 02:09:42 (UTC+8)

Grand Gangsta City ($GGC) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang Grand Gangsta City

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC

PANAS

Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Baru Ditambah

Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan

FREEZONE

FREEZONE

FREEZONE

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

IRIS Chain

IRIS Chain

IRC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Janction

Janction

JCT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.04220
$0.04220$0.04220

+111.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1213
$0.1213$0.1213

+27.68%

Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak

Pam kripto teratas hari ini

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1025
$0.1025$0.1025

+156.25%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000004000
$0.000004000$0.000004000

+53.84%

SQUADBOOM

SQUADBOOM

SBM

$0.00411
$0.00411$0.00411

+37.00%

TOWNS

TOWNS

TOWNS

$0.013730
$0.013730$0.013730

+35.61%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1213
$0.1213$0.1213

+27.68%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.