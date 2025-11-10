Grand Gangsta City Harga Hari Ini

Harga langsung Grand Gangsta City ($GGC) hari ini ialah $ 0.00202663, dengan 0.66% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa $GGC kepada USD penukaran adalah $ 0.00202663 setiap $GGC.

Grand Gangsta City kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,860,940, dengan bekalan edaran sebanyak 918.25M $GGC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, $GGC didagangkan antara $ 0.00192683 (rendah) dan $ 0.00205997 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01587433, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00165908.

Dalam prestasi jangka pendek, $GGC dipindahkan -0.49% dalam sejam terakhir dan -2.68% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Grand Gangsta City ($GGC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.86M$ 1.86M $ 1.86M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.03M$ 2.03M $ 2.03M Bekalan Peredaran 918.25M 918.25M 918.25M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Grand Gangsta City ialah $ 1.86M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $GGC ialah 918.25M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.03M.