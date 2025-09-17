Grape (GRP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.960151 $ 0.960151 $ 0.960151 24J Rendah $ 1.079 $ 1.079 $ 1.079 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.960151$ 0.960151 $ 0.960151 24J Tinggi $ 1.079$ 1.079 $ 1.079 Sepanjang Masa $ 853.84$ 853.84 $ 853.84 Harga Terendah $ 0.109301$ 0.109301 $ 0.109301 Perubahan Harga (1J) +0.13% Perubahan Harga (1D) +5.93% Perubahan Harga (7D) -10.50% Perubahan Harga (7D) -10.50%

Grape (GRP) harga masa nyata ialah $1.075. Sepanjang 24 jam yang lalu, GRP didagangkan antara $ 0.960151 rendah dan $ 1.079 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GRP sepanjang masa ialah $ 853.84, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.109301.

Dari segi prestasi jangka pendek, GRP telah berubah sebanyak +0.13% sejak sejam yang lalu, +5.93% dalam 24 jam dan -10.50% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Grape (GRP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.77M$ 4.77M $ 4.77M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.71M$ 10.71M $ 10.71M Bekalan Peredaran 4.45M 4.45M 4.45M Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa Grape ialah $ 4.77M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GRP ialah 4.45M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.71M.