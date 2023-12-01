Tokenomik Grape (GRP)

Lihat cerapan utama tentang Grape (GRP), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Grape (GRP) Maklumat

GRP is the primary coin in the Grape Ecosystem.

The Grape ecosystem is the first platform built to facilitate web4. By utilizing AI to bridge the gap between web3 and web2, it’s possible to offer the security and decentralization of web3 with the ease of use needed for mass adoption of web2.

Notable features of Grape: 1.) VINE - Grape’s Distributed Ledger Technology (DLT) is capable of 700,000+ TPS 2.) ANNE - Grape’s AI neural network engine helps bridge gaps and speed up the creation of Smart Contracts and DApps. 3.) Decentralized Cloud Storage (DCS) - The system’s backbone to store files, making it possible for Grape to be the backbone of a decentralized internet.

Laman Web Rasmi:
https://grap3.com/
Kertas putih:
https://grap3.com/wp-content/uploads/2023/12/Grape-Presentation-V7.pdf

Grape (GRP) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Grape (GRP), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 4.21M
Jumlah Bekalan:
$ 10.00M
Bekalan Edaran:
$ 4.45M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 9.46M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 853.84
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.109301
Harga Semasa:
$ 0.945905
Tokenomik Grape (GRP): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Grape (GRP) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token GRP yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token GRP yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik GRP, terokai GRP harga langsung token!

GRP Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju GRP? Halaman ramalan harga GRP kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.