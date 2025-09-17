Graphite (SN43) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 3.31 $ 3.31 $ 3.31 24J Rendah $ 3.42 $ 3.42 $ 3.42 24J Tinggi 24J Rendah $ 3.31$ 3.31 $ 3.31 24J Tinggi $ 3.42$ 3.42 $ 3.42 Sepanjang Masa $ 6.02$ 6.02 $ 6.02 Harga Terendah $ 2.99$ 2.99 $ 2.99 Perubahan Harga (1J) -0.29% Perubahan Harga (1D) +0.01% Perubahan Harga (7D) +1.59% Perubahan Harga (7D) +1.59%

Graphite (SN43) harga masa nyata ialah $3.39. Sepanjang 24 jam yang lalu, SN43 didagangkan antara $ 3.31 rendah dan $ 3.42 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SN43 sepanjang masa ialah $ 6.02, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 2.99.

Dari segi prestasi jangka pendek, SN43 telah berubah sebanyak -0.29% sejak sejam yang lalu, +0.01% dalam 24 jam dan +1.59% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Graphite (SN43) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.02M$ 9.02M $ 9.02M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.02M$ 9.02M $ 9.02M Bekalan Peredaran 2.66M 2.66M 2.66M Jumlah Bekalan 2,657,352.909626272 2,657,352.909626272 2,657,352.909626272

Had Pasaran semasa Graphite ialah $ 9.02M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN43 ialah 2.66M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2657352.909626272. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.02M.