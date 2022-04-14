Tokenomik GraphLinq Wrapped ETH (WETH)
GraphLinq Wrapped ETH (WETH) Maklumat
WETH is the wrapped version of ETH on the GraphLinq Chain. This token is utilized for all financial transactions on the protocol and to fulfill community needs. It can be used on the GraphLinq Hub, the DeFi core product of the GLQ Chain, which features its own decentralized exchange (DEX). Additionally, GLQ is required to pay transaction gas fees, which are very low.
The GraphLinq Hub offers features that appeal to experienced traders and newcomers, making their experience smoother, easier, and more rewarding.
What features await you in GraphLinq Hub?
• Supplying Liquidity and Earning LP Trading Fees As a cornerstone of DeFi, liquidity provision is central to GraphLinq Hub's functionality. Users can become liquidity providers (LPs) through its robust liquidity pool ecosystem. By supplying liquidity, you enhance market efficiency, earn trading fees as a reward, and support a liquid ecosystem on the GraphLinq Chain.
• Swapping ERC20/GraphLinq Chain Tokens Smooth token swaps are crucial for seamless transactions. GraphLinq Hub aims to provide a streamlined solution for swapping ERC20 and GraphLinq Chain tokens.
• Earning Yields Through Farming Pools Farming pools on GraphLinq Hub allow you to earn yields by staking your tokens. This is an excellent way to maximize your ROI and benefit from the potential growth of the GraphLinq ecosystem.
GraphLinq Wrapped ETH (WETH) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk GraphLinq Wrapped ETH (WETH), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik GraphLinq Wrapped ETH (WETH): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik GraphLinq Wrapped ETH (WETH) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token WETH yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token WETH yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik WETH, terokai WETH harga langsung token!
