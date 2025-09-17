GRASS ($GRASS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01644762$ 0.01644762 $ 0.01644762 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -2.15% Perubahan Harga (7D) -2.15%

GRASS ($GRASS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $GRASS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $GRASS sepanjang masa ialah $ 0.01644762, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $GRASS telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -2.15% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GRASS ($GRASS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 57.78K$ 57.78K $ 57.78K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 57.78K$ 57.78K $ 57.78K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa GRASS ialah $ 57.78K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $GRASS ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 57.78K.