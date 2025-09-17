Grassito (GRASSITO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00001119$ 0.00001119 $ 0.00001119 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +1.46% Perubahan Harga (1D) +2.82% Perubahan Harga (7D) -4.74% Perubahan Harga (7D) -4.74%

Grassito (GRASSITO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GRASSITO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GRASSITO sepanjang masa ialah $ 0.00001119, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GRASSITO telah berubah sebanyak +1.46% sejak sejam yang lalu, +2.82% dalam 24 jam dan -4.74% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Grassito (GRASSITO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 150.52K$ 150.52K $ 150.52K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 150.52K$ 150.52K $ 150.52K Bekalan Peredaran 415.21B 415.21B 415.21B Jumlah Bekalan 415,214,629,265.3968 415,214,629,265.3968 415,214,629,265.3968

Had Pasaran semasa Grassito ialah $ 150.52K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GRASSITO ialah 415.21B, dengan jumlah bekalan sebanyak 415214629265.3968. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 150.52K.