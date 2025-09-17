Graviton (GRAV) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00038011 $ 0.00038011 $ 0.00038011 24J Rendah $ 0.00048654 $ 0.00048654 $ 0.00048654 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00038011$ 0.00038011 $ 0.00038011 24J Tinggi $ 0.00048654$ 0.00048654 $ 0.00048654 Sepanjang Masa $ 0.256012$ 0.256012 $ 0.256012 Harga Terendah $ 0.00017865$ 0.00017865 $ 0.00017865 Perubahan Harga (1J) +0.51% Perubahan Harga (1D) +14.30% Perubahan Harga (7D) +20.15% Perubahan Harga (7D) +20.15%

Graviton (GRAV) harga masa nyata ialah $0.00043653. Sepanjang 24 jam yang lalu, GRAV didagangkan antara $ 0.00038011 rendah dan $ 0.00048654 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GRAV sepanjang masa ialah $ 0.256012, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00017865.

Dari segi prestasi jangka pendek, GRAV telah berubah sebanyak +0.51% sejak sejam yang lalu, +14.30% dalam 24 jam dan +20.15% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Graviton (GRAV) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 540.85K$ 540.85K $ 540.85K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Bekalan Peredaran 1.24B 1.24B 1.24B Jumlah Bekalan 2,750,905,685.21309 2,750,905,685.21309 2,750,905,685.21309

Had Pasaran semasa Graviton ialah $ 540.85K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GRAV ialah 1.24B, dengan jumlah bekalan sebanyak 2750905685.21309. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.20M.