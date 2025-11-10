GRDM Harga Hari Ini

Harga langsung GRDM (GRDM) hari ini ialah $ 0.01741862, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GRDM kepada USD penukaran adalah $ 0.01741862 setiap GRDM.

GRDM kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 6,967,449, dengan bekalan edaran sebanyak 400.00M GRDM. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GRDM didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.02841479, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.01535586.

Dalam prestasi jangka pendek, GRDM dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

GRDM (GRDM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.97M$ 6.97M $ 6.97M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 17.42M$ 17.42M $ 17.42M Bekalan Peredaran 400.00M 400.00M 400.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

