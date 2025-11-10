Tokenomik GRDM (GRDM)

Tokenomik GRDM (GRDM)

Lihat cerapan utama tentang GRDM (GRDM), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 16:54:40 (UTC+8)
GRDM (GRDM) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk GRDM (GRDM), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 6.97M
$ 6.97M$ 6.97M
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 400.00M
$ 400.00M$ 400.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 17.42M
$ 17.42M$ 17.42M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.02841479
$ 0.02841479$ 0.02841479
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.01535586
$ 0.01535586$ 0.01535586
Harga Semasa:
$ 0.01741862
$ 0.01741862$ 0.01741862

GRDM (GRDM) Maklumat

🔭 Gridium: Semantic AI Infrastructure for the Decentralized Era Inspired by the cosmos and backed by Nobel Laureate Prof. George F. Smoot, Gridium is a next-generation AI infrastructure platform designed to power intelligent coordination across decentralized networks. Evolving with entropy and order, Gridium transforms task execution into a dynamic process of semantic adaptation and recovery.

At the heart of Gridium are two intelligent modules:

🧠 Professor X (Semantic Perturbation Map) A cognitive engine that senses semantic tension across AI agents. It predicts collaboration patterns, detects conflict zones, and identifies stable clusters — enabling agents to self-organize like gravitational systems.

🔮 Dr. Strange (Heat Field Backtracking Map) A temporal diagnostics layer that traces failed task chains, locates bottlenecks, and reconstructs cooperation paths with minimal entropy loss — ensuring resilient task completion, even under uncertainty.

Together, these modules empower AI agents to think contextually, respond adaptively, and collaborate efficiently — redefining how intelligence flows across the Web3 ecosystem.

Laman Web Rasmi:
https://gridium.ai/

Tokenomik GRDM (GRDM): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik GRDM (GRDM) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token GRDM yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token GRDM yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik GRDM, terokai GRDM harga langsung token!

GRDM Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju GRDM? Halaman ramalan harga GRDM kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

