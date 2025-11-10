Green Harga Hari Ini

Harga langsung Green (GREEN) hari ini ialah $ 0.00037492, dengan 7.10% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GREEN kepada USD penukaran adalah $ 0.00037492 setiap GREEN.

Green kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 17,862,212, dengan bekalan edaran sebanyak 47.64B GREEN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GREEN didagangkan antara $ 0.00034114 (rendah) dan $ 0.00037684 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00065911, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00005588.

Dalam prestasi jangka pendek, GREEN dipindahkan +0.10% dalam sejam terakhir dan -16.16% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Green (GREEN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 17.86M$ 17.86M $ 17.86M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 17.86M$ 17.86M $ 17.86M Bekalan Peredaran 47.64B 47.64B 47.64B Jumlah Bekalan 47,643,097,540.09812 47,643,097,540.09812 47,643,097,540.09812

