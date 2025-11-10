Green Cult of Investors Harga Hari Ini

Harga langsung Green Cult of Investors (GCI) hari ini ialah $ 0.00006663, dengan 4.21% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GCI kepada USD penukaran adalah $ 0.00006663 setiap GCI.

Green Cult of Investors kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 61,000, dengan bekalan edaran sebanyak 915.52M GCI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GCI didagangkan antara $ 0.00006311 (rendah) dan $ 0.00006661 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00020007, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00005834.

Dalam prestasi jangka pendek, GCI dipindahkan +1.32% dalam sejam terakhir dan -31.32% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Green Cult of Investors (GCI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 61.00K$ 61.00K $ 61.00K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 66.63K$ 66.63K $ 66.63K Bekalan Peredaran 915.52M 915.52M 915.52M Jumlah Bekalan 999,999,901.0365919 999,999,901.0365919 999,999,901.0365919

Had Pasaran semasa Green Cult of Investors ialah $ 61.00K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GCI ialah 915.52M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999999901.0365919. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 66.63K.