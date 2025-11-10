Tokenomik Green Cult of Investors (GCI)
Green Cult of Investors (GCI) Maklumat
We support ICM projects with memes and marketing and are backed by Meteora collaborative. We boost visibility for projects helping their market cap grow as they contribute assets to the nav of our dao. We were formed on daos.fun and operate as a dao. We are a memecoin so we are a community of holders that meme together. We have a team of graphic designers and expert memers that come together on telegram to produce and reply guy posts.
Tokenomik Green Cult of Investors (GCI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Green Cult of Investors (GCI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token GCI yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token GCI yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik GCI, terokai GCI harga langsung token!
GCI Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju GCI? Halaman ramalan harga GCI kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
