Green Life Energy (GLE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.068314$ 0.068314 $ 0.068314 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +3.17% Perubahan Harga (7D) +3.17%

Green Life Energy (GLE) harga masa nyata ialah $0.00309195. Sepanjang 24 jam yang lalu, GLE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GLE sepanjang masa ialah $ 0.068314, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GLE telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +3.17% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Green Life Energy (GLE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 78.71$ 78.71 $ 78.71 Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 431.37K$ 431.37K $ 431.37K Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 139,512,648.493573 139,512,648.493573 139,512,648.493573

Had Pasaran semasa Green Life Energy ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 78.71. Bekalan edaran GLE ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 139512648.493573. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 431.37K.