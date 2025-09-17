Lagi Mengenai GREEN

Maklumat Harga GREEN

Laman Web Rasmi GREEN

Tokenomik GREEN

Ramalan Harga GREEN

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Green RWA Logo

Green RWA Harga (GREEN)

Tidak tersenarai

1 GREEN ke USD Harga Langsung:

--
----
0.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Green RWA (GREEN) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:58:55 (UTC+8)

Green RWA (GREEN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0020812
$ 0.0020812$ 0.0020812

$ 0.00000438
$ 0.00000438$ 0.00000438

--

--

+18.91%

+18.91%

Green RWA (GREEN) harga masa nyata ialah $0.00000707. Sepanjang 24 jam yang lalu, GREEN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GREEN sepanjang masa ialah $ 0.0020812, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000438.

Dari segi prestasi jangka pendek, GREEN telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +18.91% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Green RWA (GREEN) Maklumat Pasaran

$ 7.07K
$ 7.07K$ 7.07K

--
----

$ 7.07K
$ 7.07K$ 7.07K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,983.0
999,999,983.0 999,999,983.0

Had Pasaran semasa Green RWA ialah $ 7.07K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GREEN ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999999983.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.07K.

Green RWA (GREEN) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Green RWA kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Green RWA kepada USD adalah $ +0.0000020873.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Green RWA kepada USD adalah $ -0.0000068741.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Green RWA kepada USD adalah $ -0.00037636300844844976.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ +0.0000020873+29.52%
60 Hari$ -0.0000068741-97.22%
90 Hari$ -0.00037636300844844976-98.15%

Apakah itu Green RWA (GREEN)

GREEN ($GREEN) combines advanced AI with blockchain technology to revolutionize real estate investment for global retail and institutional investors. Founded in 2024, GREEN is revolutionizing real estate investment by leveraging cutting-edge technology to democratize access to premium global properties. Our platform combines AI-driven analytics, blockchain transparency, and innovative financial models to create unparalleled investment opportunities. Our Platform The GREEN ecosystem integrates several advanced technologies to create a comprehensive investment platform that outperforms traditional real estate instruments. AI-Powered Analysis Our proprietary AI can analyze thousands of properties in real-time to identify the highest potential investments across global markets. Fractional Ownership Tokenization allows investors to own portions of premium properties through our blockchain platform. Decentralized Governance GREEN DAO enables token holders to participate in key investment decisions and platform development. Liquidity Solutions Our innovative token model provides liquidity typically unavailable in traditional real estate investments, with no minimum investment barriers.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Green RWA (GREEN) Sumber

Laman Web Rasmi

Green RWA Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Green RWA (GREEN) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Green RWA (GREEN) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Green RWA.

Semak Green RWA ramalan harga sekarang!

GREEN kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Green RWA (GREEN)

Memahami tokenomik Green RWA (GREEN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GREEN dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Green RWA (GREEN)

Berapakah nilai Green RWA (GREEN) hari ini?
Harga langsung GREEN dalam USD ialah 0.00000707 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa GREEN ke USD?
Harga semasa GREEN ke USD ialah $ 0.00000707. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Green RWA?
Had pasaran untuk GREEN ialah $ 7.07K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran GREEN?
Bekalan edaran GREEN ialah 1000.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GREEN?
GREEN mencapai harga ATH sebanyak 0.0020812 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GREEN?
GREEN melihat harga ATL sebanyak 0.00000438 USD.
Berapakah jumlah dagangan GREEN?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GREENialah -- USD.
Adakah GREEN akan naik lebih tinggi tahun ini?
GREEN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GREENramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:58:55 (UTC+8)

Green RWA (GREEN) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.