Tokenomik Green RWA (GREEN)
Green RWA (GREEN) Maklumat
GREEN ($GREEN) combines advanced AI with blockchain technology to revolutionize real estate investment for global retail and institutional investors.
Founded in 2024, GREEN is revolutionizing real estate investment by leveraging cutting-edge technology to democratize access to premium global properties. Our platform combines AI-driven analytics, blockchain transparency, and innovative financial models to create unparalleled investment opportunities.
Our Platform The GREEN ecosystem integrates several advanced technologies to create a comprehensive investment platform that outperforms traditional real estate instruments.
AI-Powered Analysis Our proprietary AI can analyze thousands of properties in real-time to identify the highest potential investments across global markets.
Fractional Ownership Tokenization allows investors to own portions of premium properties through our blockchain platform.
Decentralized Governance GREEN DAO enables token holders to participate in key investment decisions and platform development.
Liquidity Solutions Our innovative token model provides liquidity typically unavailable in traditional real estate investments, with no minimum investment barriers.
Green RWA (GREEN) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Green RWA (GREEN), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Green RWA (GREEN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Green RWA (GREEN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token GREEN yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token GREEN yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik GREEN, terokai GREEN harga langsung token!
GREEN Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju GREEN? Halaman ramalan harga GREEN kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.