Greenheart CBD (CBD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00145462 $ 0.00145462 $ 0.00145462 24J Rendah $ 0.00146253 $ 0.00146253 $ 0.00146253 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00145462$ 0.00145462 $ 0.00145462 24J Tinggi $ 0.00146253$ 0.00146253 $ 0.00146253 Sepanjang Masa $ 0.274499$ 0.274499 $ 0.274499 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.28% Perubahan Harga (1D) -0.20% Perubahan Harga (7D) -45.03% Perubahan Harga (7D) -45.03%

Greenheart CBD (CBD) harga masa nyata ialah $0.00145891. Sepanjang 24 jam yang lalu, CBD didagangkan antara $ 0.00145462 rendah dan $ 0.00146253 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CBD sepanjang masa ialah $ 0.274499, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CBD telah berubah sebanyak +0.28% sejak sejam yang lalu, -0.20% dalam 24 jam dan -45.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Greenheart CBD (CBD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 245.97$ 245.97 $ 245.97 Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 218.84K$ 218.84K $ 218.84K Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

Had Pasaran semasa Greenheart CBD ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 245.97. Bekalan edaran CBD ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 150000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 218.84K.