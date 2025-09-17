Lagi Mengenai NORDO

Greenland Rare Bear Harga (NORDO)

1 NORDO ke USD Harga Langsung:

Greenland Rare Bear (NORDO) Carta Harga Langsung
Greenland Rare Bear (NORDO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00395857
$ 0.00395857$ 0.00395857

$ 0
$ 0$ 0

-0.26%

-2.15%

+10.19%

+10.19%

Greenland Rare Bear (NORDO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, NORDO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NORDO sepanjang masa ialah $ 0.00395857, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NORDO telah berubah sebanyak -0.26% sejak sejam yang lalu, -2.15% dalam 24 jam dan +10.19% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Greenland Rare Bear (NORDO) Maklumat Pasaran

$ 9.91K
$ 9.91K$ 9.91K

--
----

$ 9.91K
$ 9.91K$ 9.91K

999.88M
999.88M 999.88M

999,883,602.662865
999,883,602.662865 999,883,602.662865

Had Pasaran semasa Greenland Rare Bear ialah $ 9.91K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NORDO ialah 999.88M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999883602.662865. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.91K.

Greenland Rare Bear (NORDO) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Greenland Rare Bear kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Greenland Rare Bear kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Greenland Rare Bear kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Greenland Rare Bear kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-2.15%
30 Hari$ 0+32.90%
60 Hari$ 0+27.97%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Greenland Rare Bear (NORDO)

NORDO – The Meme Bear Defending Greenland and Shaking Up Crypto NORDO is more than just a meme coin—it’s a movement that blends humor, community, and real-world narratives into the fast-paced crypto landscape. Inspired by the political controversy surrounding Greenland and former U.S. President Donald Trump’s interest in acquiring the territory, NORDO brings a unique and engaging storyline to the meme coin space. At its core, NORDO embodies the fight for Greenland’s sovereignty, environmental preservation, and the rise of decentralized finance (DeFi). The project takes on an entertaining approach, featuring a fearless polar bear—NORDO—who stands up against global powers while also advocating for climate awareness. This fusion of political satire, environmental consciousness, and blockchain innovation makes NORDO one of the most unique and engaging meme coins in the market. From Meme to Market Launched through Pump.fun, NORDO quickly gained traction, attracting a passionate community that resonated with its humor and purpose. Unlike many meme projects that fizzle out after the initial hype, NORDO successfully graduated from Pump.fun and immediately secured a direct listing on Raydium, marking a strong entry into the decentralized exchange (DEX) ecosystem. This milestone reflects the project’s momentum and the confidence of its holders in its long-term vision. The Story Behind NORDO The inspiration for NORDO stems from real-world events. In 2019, Trump famously suggested buying Greenland, sparking a global debate about sovereignty, resources, and geopolitical influence. Greenland is home to vast rare earth mineral reserves, making it a valuable asset in global politics and economic competition. The idea of a powerful nation acquiring Greenland raised questions about its future and the broader implications for the Arctic region. NORDO humorously imagines a world where a fearless bear stands up against powerful figures, defending Greenland from being "sold off" while highlighting the importance of protecting the environment. Through engaging memes and viral content, NORDO captures the essence of political satire, financial speculation, and environmental awareness, making it highly shareable across social media platforms.

Greenland Rare Bear (NORDO) Sumber

Laman Web Rasmi

Greenland Rare Bear Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Greenland Rare Bear (NORDO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Greenland Rare Bear (NORDO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Greenland Rare Bear.

Semak Greenland Rare Bear ramalan harga sekarang!

NORDO kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Greenland Rare Bear (NORDO)

Memahami tokenomik Greenland Rare Bear (NORDO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NORDO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Greenland Rare Bear (NORDO)

Berapakah nilai Greenland Rare Bear (NORDO) hari ini?
Harga langsung NORDO dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NORDO ke USD?
Harga semasa NORDO ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Greenland Rare Bear?
Had pasaran untuk NORDO ialah $ 9.91K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NORDO?
Bekalan edaran NORDO ialah 999.88M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NORDO?
NORDO mencapai harga ATH sebanyak 0.00395857 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NORDO?
NORDO melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan NORDO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NORDOialah -- USD.
Adakah NORDO akan naik lebih tinggi tahun ini?
NORDO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NORDOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.