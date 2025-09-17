Apakah itu GreenTrust (GNT)

GreenTrust Token (“GNT”) is a sustainable decentralized blockchain application that prides itself of being the first Utility Token with a carbon-neutral network. Its utility resides on its capability to allow users to reduce their individual carbon footprint by exchanging GNT for “CO2 Offset Certificates”. The goal of GreenTrust Token is to contrast the carbon emission of the blockchain technology and promote sustainable energy use in cryptocurrencies' processes and applications. GNT believes that carbon neutrality can be reached by a commitment to measure, reduce, and finally offset carbon footprint. To measure the GNT network carbon footprint, The “GreenTrust Token model” was developed. The model dynamically links the number of GNT transactions with the equivalent CO2 emission. To reduce, and finally offset CO2 emissions, GNT team is committed to incept and accelerate initiatives along two main routes: Compensation and Reduction at the source. GreenTrust Token hence uses blockchain to align incentives of different stakeholders, developers and businesses towards green economy goals. It is based on the BSC-BEP20 network, with the consensus mechanism Proof of Staked Authority (“PoSA”) that ensures efficiency and performance in terms of speed and cost of transactions. The simpleness of the GNT contract, and the 0% fees policy, help in this sense, allowing users to transact GNT with a smooth IN/OUT process. The GNT smart contract was audited and verified by TechRate Audit company , passing all the checking status and without reporting security issues.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

GreenTrust (GNT) Sumber Laman Web Rasmi

GreenTrust Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai GreenTrust (GNT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset GreenTrust (GNT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk GreenTrust.

Semak GreenTrust ramalan harga sekarang!

GNT kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik GreenTrust (GNT)

Memahami tokenomik GreenTrust (GNT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GNT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai GreenTrust (GNT) Berapakah nilai GreenTrust (GNT) hari ini? Harga langsung GNT dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa GNT ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa GNT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran GreenTrust? Had pasaran untuk GNT ialah $ 24.98K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran GNT? Bekalan edaran GNT ialah 28.02T USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GNT? GNT mencapai harga ATH sebanyak 0 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GNT? GNT melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan GNT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GNTialah -- USD . Adakah GNT akan naik lebih tinggi tahun ini? GNT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GNTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

GreenTrust (GNT) Kemas Kini Industri Penting