Gridcoin (GRC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00349814 $ 0.00349814 $ 0.00349814 24J Rendah $ 0.00502489 $ 0.00502489 $ 0.00502489 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00349814$ 0.00349814 $ 0.00349814 24J Tinggi $ 0.00502489$ 0.00502489 $ 0.00502489 Sepanjang Masa $ 0.214228$ 0.214228 $ 0.214228 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.16% Perubahan Harga (1D) -30.27% Perubahan Harga (7D) +4.87% Perubahan Harga (7D) +4.87%

Gridcoin (GRC) harga masa nyata ialah $0.00350375. Sepanjang 24 jam yang lalu, GRC didagangkan antara $ 0.00349814 rendah dan $ 0.00502489 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GRC sepanjang masa ialah $ 0.214228, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GRC telah berubah sebanyak +0.16% sejak sejam yang lalu, -30.27% dalam 24 jam dan +4.87% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Gridcoin (GRC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.72M$ 1.72M $ 1.72M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.77M$ 1.77M $ 1.77M Bekalan Peredaran 489.64M 489.64M 489.64M Jumlah Bekalan 505,896,127.90839 505,896,127.90839 505,896,127.90839

Had Pasaran semasa Gridcoin ialah $ 1.72M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GRC ialah 489.64M, dengan jumlah bekalan sebanyak 505896127.90839. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.77M.