Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0 24J Tinggi $ 0 Sepanjang Masa $ 0.04870041 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -1.95% Perubahan Harga (1D) -3.03% Perubahan Harga (7D) -35.97%

Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, CITADAIL didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CITADAIL sepanjang masa ialah $ 0.04870041, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, CITADAIL telah berubah sebanyak -1.95% sejak sejam yang lalu, -3.03% dalam 24 jam dan -35.97% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 409.65K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 409.65K Bekalan Peredaran 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Griffain New Hedge Fund ialah $ 409.65K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CITADAIL ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 409.65K.