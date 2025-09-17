Apakah itu Grin (GRIN)

Grin coin is a private & lightweight open source project based on the mimblewimble blockchain implementation. MimbleWimble is a lightweight blockchain protocol proposed by anonymous author that goes by the name Tom Elvis Jedusor (inspired by Harry Potter) in July 2016. Since then, the proposal has gained a huge following among Bitcoin and privacy advocates. Unlike bitcoin or ethereum, there are no addresses in Grin. In order to transact using Grin, both wallets must communicate with each other online with the results broadcasted to the network. Another key different is that transaction history (sender, receiver, amount) will not be recorded on the blockchain. Due to the removal of these information from the transaction, the data size remains small and that keeps the blockchain lightweight. New nodes can easily join the network without having to download a large blockchain. Grin coin was launched without an ICO, fundraising, or pre-mine. Developers around the world contribute openly with the goal to ensure the coin distribution remains as fair as possible. There are 2 popular wallets widely available to interact with the Grin network. Grin core wallet: https://www.coingecko.com/buzz/how-to-use-grin-wallet-to-send-receive-grin-coins Wallet713: https://www.coingecko.com/buzz/how-to-use-grin-wallet713-to-send-and-receive-grin-coin-step-by-step-guide The consensus algorithm used by Grin is the Cuckoo Cycle proof-of-work based. There are 2 hashing algorithms involved with Grin. Cuckoo-29 is meant for GPU mining while Cuckoo-31 is meant fo ASIC mining. This is a deliberate design to encourage miners to eventually move into ASIC mining for efficiency while keeping it fair at the beginning of the launch. Grin coin has launched its mainnet on 15th January 2019 and is now available for mining and trading.

Grin Ramalan Harga (USD)

GRIN kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Grin (GRIN)

Memahami tokenomik Grin (GRIN) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Grin (GRIN) Berapakah nilai Grin (GRIN) hari ini? Harga langsung GRIN dalam USD ialah 0.03507983 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa GRIN ke USD? $ 0.03507983 . Lihat Harga semasa GRIN ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Grin? Had pasaran untuk GRIN ialah $ 7.32M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran GRIN? Bekalan edaran GRIN ialah 208.70M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GRIN? GRIN mencapai harga ATH sebanyak 25.09 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GRIN? GRIN melihat harga ATL sebanyak 0.01332513 USD . Berapakah jumlah dagangan GRIN? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GRINialah -- USD . Adakah GRIN akan naik lebih tinggi tahun ini? GRIN mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GRINramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Grin (GRIN) Kemas Kini Industri Penting