Grin (GRIN) harga masa nyata ialah $0.03507983. Sepanjang 24 jam yang lalu, GRIN didagangkan antara $ 0.03420059 rendah dan $ 0.03863845 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GRIN sepanjang masa ialah $ 25.09, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01332513.
Dari segi prestasi jangka pendek, GRIN telah berubah sebanyak +0.57% sejak sejam yang lalu, -6.49% dalam 24 jam dan +2.22% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Grin ialah $ 7.32M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GRIN ialah 208.70M, dengan jumlah bekalan sebanyak 208699980.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.32M.
Pada hari ini, perubahan harga Grin kepada USD adalah $ -0.00243674702417786.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Grin kepada USD adalah $ -0.0056991779.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Grin kepada USD adalah $ -0.0128385933.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Grin kepada USD adalah $ -0.00064764380976783.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ -0.00243674702417786
|-6.49%
|30 Hari
|$ -0.0056991779
|-16.24%
|60 Hari
|$ -0.0128385933
|-36.59%
|90 Hari
|$ -0.00064764380976783
|-1.81%
Grin coin is a private & lightweight open source project based on the mimblewimble blockchain implementation. MimbleWimble is a lightweight blockchain protocol proposed by anonymous author that goes by the name Tom Elvis Jedusor (inspired by Harry Potter) in July 2016. Since then, the proposal has gained a huge following among Bitcoin and privacy advocates. Unlike bitcoin or ethereum, there are no addresses in Grin. In order to transact using Grin, both wallets must communicate with each other online with the results broadcasted to the network. Another key different is that transaction history (sender, receiver, amount) will not be recorded on the blockchain. Due to the removal of these information from the transaction, the data size remains small and that keeps the blockchain lightweight. New nodes can easily join the network without having to download a large blockchain. Grin coin was launched without an ICO, fundraising, or pre-mine. Developers around the world contribute openly with the goal to ensure the coin distribution remains as fair as possible. There are 2 popular wallets widely available to interact with the Grin network. Grin core wallet: https://www.coingecko.com/buzz/how-to-use-grin-wallet-to-send-receive-grin-coins Wallet713: https://www.coingecko.com/buzz/how-to-use-grin-wallet713-to-send-and-receive-grin-coin-step-by-step-guide The consensus algorithm used by Grin is the Cuckoo Cycle proof-of-work based. There are 2 hashing algorithms involved with Grin. Cuckoo-29 is meant for GPU mining while Cuckoo-31 is meant fo ASIC mining. This is a deliberate design to encourage miners to eventually move into ASIC mining for efficiency while keeping it fair at the beginning of the launch. Grin coin has launched its mainnet on 15th January 2019 and is now available for mining and trading.
|Masa (UTC+8)
|Jenis
|Maklumat
|09-16 14:49:00
|Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
|09-16 14:26:00
|Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
|09-15 18:21:00
|Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
|09-15 15:08:00
|Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
|09-15 12:13:00
|Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
|09-15 11:34:00
|Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%
