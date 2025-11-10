GRIND Harga Hari Ini

Harga langsung GRIND (GRIND) hari ini ialah $ 0.00001248, dengan 4.57% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GRIND kepada USD penukaran adalah $ 0.00001248 setiap GRIND.

GRIND kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 970,309, dengan bekalan edaran sebanyak 77.78B GRIND. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GRIND didagangkan antara $ 0.00001172 (rendah) dan $ 0.00001256 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00009066, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001014.

Dalam prestasi jangka pendek, GRIND dipindahkan +0.16% dalam sejam terakhir dan -9.63% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

GRIND (GRIND) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 970.31K$ 970.31K $ 970.31K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 970.31K$ 970.31K $ 970.31K Bekalan Peredaran 77.78B 77.78B 77.78B Jumlah Bekalan 77,777,777,777.0 77,777,777,777.0 77,777,777,777.0

Had Pasaran semasa GRIND ialah $ 970.31K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GRIND ialah 77.78B, dengan jumlah bekalan sebanyak 77777777777.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 970.31K.