Grix Logo

Grix Harga (GRIX)

Tidak tersenarai

1 GRIX ke USD Harga Langsung:

$0.03508134
$0.03508134$0.03508134
+1.90%1D
USD
Grix (GRIX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:17:51 (UTC+8)

Grix (GRIX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.03382558
$ 0.03382558$ 0.03382558
24J Rendah
$ 0.03540311
$ 0.03540311$ 0.03540311
24J Tinggi

$ 0.03382558
$ 0.03382558$ 0.03382558

$ 0.03540311
$ 0.03540311$ 0.03540311

$ 0.04020081
$ 0.04020081$ 0.04020081

$ 0.0162722
$ 0.0162722$ 0.0162722

-0.52%

+1.98%

+1.25%

+1.25%

Grix (GRIX) harga masa nyata ialah $0.03508134. Sepanjang 24 jam yang lalu, GRIX didagangkan antara $ 0.03382558 rendah dan $ 0.03540311 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GRIX sepanjang masa ialah $ 0.04020081, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0162722.

Dari segi prestasi jangka pendek, GRIX telah berubah sebanyak -0.52% sejak sejam yang lalu, +1.98% dalam 24 jam dan +1.25% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Grix (GRIX) Maklumat Pasaran

$ 3.83M
$ 3.83M$ 3.83M

--
----

$ 35.08M
$ 35.08M$ 35.08M

109.06M
109.06M 109.06M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Grix ialah $ 3.83M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GRIX ialah 109.06M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 35.08M.

Grix (GRIX) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Grix kepada USD adalah $ +0.00068066.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Grix kepada USD adalah $ -0.0016628870.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Grix kepada USD adalah $ -0.0014167739.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Grix kepada USD adalah $ +0.006117768563715186.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00068066+1.98%
30 Hari$ -0.0016628870-4.74%
60 Hari$ -0.0014167739-4.03%
90 Hari$ +0.006117768563715186+21.12%

Apakah itu Grix (GRIX)

Grix is unifying DeFi derivatives - as the toolkits marketplace for agentic on-chain trading. GRIX token serves as the utility token that fuels the Grix ecosystem, aligning incentives to boost protocol growth. The Grix services and API is being paid by GRIX token. Grix integrates with DeFi derivatives protocols, enabling humans to trade via the Grix dApp while also connecting AI Agents to DeFi derivatives protocols through the Grix SDK and framework. It acts as a framework that bridges AI agents and DeFi derivatives protocols, enabling AI agents to automate trading strategies and interact with protocols at scale. It provides Plug & Play AI integration, Unified DeFi Market Data, and Internal Agent-Building capabilities."

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Grix (GRIX) Sumber

Laman Web Rasmi

Grix Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Grix (GRIX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Grix (GRIX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Grix.

Semak Grix ramalan harga sekarang!

GRIX kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Grix (GRIX)

Memahami tokenomik Grix (GRIX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GRIX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Grix (GRIX)

Berapakah nilai Grix (GRIX) hari ini?
Harga langsung GRIX dalam USD ialah 0.03508134 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa GRIX ke USD?
Harga semasa GRIX ke USD ialah $ 0.03508134. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Grix?
Had pasaran untuk GRIX ialah $ 3.83M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran GRIX?
Bekalan edaran GRIX ialah 109.06M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GRIX?
GRIX mencapai harga ATH sebanyak 0.04020081 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GRIX?
GRIX melihat harga ATL sebanyak 0.0162722 USD.
Berapakah jumlah dagangan GRIX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GRIXialah -- USD.
Adakah GRIX akan naik lebih tinggi tahun ini?
GRIX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GRIXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:17:51 (UTC+8)

Grix (GRIX) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.