Grix (GRIX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.03382558 $ 0.03382558 $ 0.03382558 24J Rendah $ 0.03540311 $ 0.03540311 $ 0.03540311 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.03382558$ 0.03382558 $ 0.03382558 24J Tinggi $ 0.03540311$ 0.03540311 $ 0.03540311 Sepanjang Masa $ 0.04020081$ 0.04020081 $ 0.04020081 Harga Terendah $ 0.0162722$ 0.0162722 $ 0.0162722 Perubahan Harga (1J) -0.52% Perubahan Harga (1D) +1.98% Perubahan Harga (7D) +1.25% Perubahan Harga (7D) +1.25%

Grix (GRIX) harga masa nyata ialah $0.03508134. Sepanjang 24 jam yang lalu, GRIX didagangkan antara $ 0.03382558 rendah dan $ 0.03540311 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GRIX sepanjang masa ialah $ 0.04020081, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0162722.

Dari segi prestasi jangka pendek, GRIX telah berubah sebanyak -0.52% sejak sejam yang lalu, +1.98% dalam 24 jam dan +1.25% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Grix (GRIX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.83M$ 3.83M $ 3.83M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 35.08M$ 35.08M $ 35.08M Bekalan Peredaran 109.06M 109.06M 109.06M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Grix ialah $ 3.83M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GRIX ialah 109.06M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 35.08M.