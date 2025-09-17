Apakah itu Grizzly Honey (GHNY)

Grizzly.fi is a Liquidity Aggregator on the Binance Smart Chain. It launched on the 8th of August 2022. Its goal is to make DeFi accessible for everyone and to generate a predictable income on its users crypto assets. The Grizzly Honey token does not have a maximum supply and is minted only when users are using Grizzly.fi. This way it ensures to have a sustainable inflation while making sure to be able to always reward its users. Grizzly.fi aims to be the hub of Liquidity Mining and continually adds new strategies to generate yields. On Grizzly.fi, users don't have to compound manually because Grizzly.fi comes with an auto-compounding feature. The smart contracts have been audited by four different companies for its initial release. The Grizzly Honey Token is the revenue sharing token of Grizzly.fi. Every time the smart contracts auto-compounds for its users, 50% of the auto-compounded amount gets distributed amongst GHNY stakers. The 50%, which were not auto-compounded, get compensated by GHNY tokens. For long-term believers in the project there is the Grizzly Farming Strategy. In the Grizzly Strategy all of the rewards are used to buy-back GHNY tokens, which are then automatically staked.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Grizzly Honey (GHNY) Berapakah nilai Grizzly Honey (GHNY) hari ini? Harga langsung GHNY dalam USD ialah 0.0287028 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa GHNY ke USD? $ 0.0287028 . Lihat Harga semasa GHNY ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Grizzly Honey? Had pasaran untuk GHNY ialah $ 42.47K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran GHNY? Bekalan edaran GHNY ialah 1.48M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GHNY? GHNY mencapai harga ATH sebanyak 91.71 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GHNY? GHNY melihat harga ATL sebanyak 0.01863912 USD . Berapakah jumlah dagangan GHNY? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GHNYialah -- USD . Adakah GHNY akan naik lebih tinggi tahun ini? GHNY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GHNYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

