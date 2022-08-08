Tokenomik Grizzly Honey (GHNY)

Lihat cerapan utama tentang Grizzly Honey (GHNY), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Grizzly Honey (GHNY) Maklumat

Grizzly.fi is a Liquidity Aggregator on the Binance Smart Chain. It launched on the 8th of August 2022. Its goal is to make DeFi accessible for everyone and to generate a predictable income on its users crypto assets.

The Grizzly Honey token does not have a maximum supply and is minted only when users are using Grizzly.fi. This way it ensures to have a sustainable inflation while making sure to be able to always reward its users. Grizzly.fi aims to be the hub of Liquidity Mining and continually adds new strategies to generate yields.

On Grizzly.fi, users don't have to compound manually because Grizzly.fi comes with an auto-compounding feature.

The smart contracts have been audited by four different companies for its initial release.

The Grizzly Honey Token is the revenue sharing token of Grizzly.fi. Every time the smart contracts auto-compounds for its users, 50% of the auto-compounded amount gets distributed amongst GHNY stakers. The 50%, which were not auto-compounded, get compensated by GHNY tokens.

For long-term believers in the project there is the Grizzly Farming Strategy. In the Grizzly Strategy all of the rewards are used to buy-back GHNY tokens, which are then automatically staked.

Laman Web Rasmi:
https://www.grizzly.fi

Grizzly Honey (GHNY) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Grizzly Honey (GHNY), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 43.46K
Jumlah Bekalan:
$ 1.48M
Bekalan Edaran:
$ 1.48M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 43.46K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 91.71
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.01863912
Harga Semasa:
$ 0.02936779
Tokenomik Grizzly Honey (GHNY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Grizzly Honey (GHNY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token GHNY yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token GHNY yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik GHNY, terokai GHNY harga langsung token!

