Apakah itu Groestlcoin (GRS)

What is Groestlcoin? Groestlcoin is a proof of work cryptocurrency created in 2014. Designed for everyday use, Groestlcoin features an average block time of one minute, as opposed to Bitcoin's ten. As a consequence, it has a maximum total supply that will cap out at 105 million coins, as opposed to the 21 million for Bitcoin. The main idea of creating Groestlcoin was to establish an electronic payment model that was purely based on mathematical proof. It uses the proof of work system (POW) to facilitate secure online money transactions. This is a system that is independent of influence from centralized authorities. How does it work? Groestlcoin is mined using the Groestl algorithm. Groestl was chosen as one of the five finalists of the NIST hash function competition. It uses the same S-box as AES in a custom construction. The cryptocurrency operates as open source software on a peer-to-peer model (transactions take place directly between the payer and payee). This means that no trusted intermediary such a bank or PayPal is required to verify the details of the sender and receiver. Rather, the transactions are verified by nodes (the network of computers/users spread globally) and recorded in an open ledger. What does it aim to solve? With a shorter block period than Bitcoin, Groestlcoin aims to be more functional for everyday payments. Merchants don’t need to wait 10 minutes to confirm whether or not they have received their payment. The reduction in hashrate intensity also gave Groestlcoin an opportunity to be mined by individuals with less computing power. However, companies and teams have created ASICs for Groestlcoin, albeit at a higher cost than creating ASICs for Bitcoin. Rather than just a simple fork, Groestlcoin also works to adopt developments and additions inspired from discussions surrounding the Bitcoin network, and was actually one of the first adopters to several key features such as Segregated Witness (SegWit) and the Lightning Network.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Groestlcoin (GRS) Sumber Laman Web Rasmi

Groestlcoin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Groestlcoin (GRS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Groestlcoin (GRS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Groestlcoin.

Semak Groestlcoin ramalan harga sekarang!

GRS kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik Groestlcoin (GRS)

Memahami tokenomik Groestlcoin (GRS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GRS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Groestlcoin (GRS) Berapakah nilai Groestlcoin (GRS) hari ini? Harga langsung GRS dalam USD ialah 0.29172 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa GRS ke USD? $ 0.29172 . Lihat Harga semasa GRS ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Groestlcoin? Had pasaran untuk GRS ialah $ 25.79M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran GRS? Bekalan edaran GRS ialah 88.40M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GRS? GRS mencapai harga ATH sebanyak 2.74 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GRS? GRS melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan GRS? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GRSialah -- USD . Adakah GRS akan naik lebih tinggi tahun ini? GRS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GRSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Groestlcoin (GRS) Kemas Kini Industri Penting