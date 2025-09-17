Groggo By Matt Furie (GROGGO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0.04371634 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.45% Perubahan Harga (1D) +0.96% Perubahan Harga (7D) +5.83%

Groggo By Matt Furie (GROGGO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GROGGO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GROGGO sepanjang masa ialah $ 0.04371634, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GROGGO telah berubah sebanyak +0.45% sejak sejam yang lalu, +0.96% dalam 24 jam dan +5.83% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Groggo By Matt Furie (GROGGO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 177.43K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 177.43K Bekalan Peredaran 371.85M Jumlah Bekalan 371,846,861.44801104

Had Pasaran semasa Groggo By Matt Furie ialah $ 177.43K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GROGGO ialah 371.85M, dengan jumlah bekalan sebanyak 371846861.44801104. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 177.43K.