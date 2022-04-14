Tokenomik Groggo By Matt Furie (GROGGO)

Lihat cerapan utama tentang Groggo By Matt Furie (GROGGO), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Groggo By Matt Furie (GROGGO) Maklumat

Groggo is a meme token on the Ethereum blockchain that aims to bring awareness to highlight Matt Furie's art. Groggo is the blue frog in Matt Furi's final book "Mindviscocity". In his final book, Matt highlighted this loving frog named Groggo as an onlooker and active frog. We hope that we represent Matt's hard work as we bring this loving blue frog to life. Groggo is also known as the brother of Fefe.

Laman Web Rasmi:
https://groggocoin.vip/

Groggo By Matt Furie (GROGGO) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Groggo By Matt Furie (GROGGO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 178.55K
Jumlah Bekalan:
$ 371.85M
Bekalan Edaran:
$ 371.85M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 178.55K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.04371634
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00048016
Tokenomik Groggo By Matt Furie (GROGGO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Groggo By Matt Furie (GROGGO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token GROGGO yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token GROGGO yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik GROGGO, terokai GROGGO harga langsung token!

GROGGO Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju GROGGO? Halaman ramalan harga GROGGO kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.