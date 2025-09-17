Grok Cat (GROKCAT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00000231 $ 0.00000231 $ 0.00000231 24J Rendah $ 0.00000246 $ 0.00000246 $ 0.00000246 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00000231$ 0.00000231 $ 0.00000231 24J Tinggi $ 0.00000246$ 0.00000246 $ 0.00000246 Sepanjang Masa $ 0.00162649$ 0.00162649 $ 0.00162649 Harga Terendah $ 0.00000147$ 0.00000147 $ 0.00000147 Perubahan Harga (1J) +0.23% Perubahan Harga (1D) +4.97% Perubahan Harga (7D) +19.27% Perubahan Harga (7D) +19.27%

Grok Cat (GROKCAT) harga masa nyata ialah $0.00000243. Sepanjang 24 jam yang lalu, GROKCAT didagangkan antara $ 0.00000231 rendah dan $ 0.00000246 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GROKCAT sepanjang masa ialah $ 0.00162649, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000147.

Dari segi prestasi jangka pendek, GROKCAT telah berubah sebanyak +0.23% sejak sejam yang lalu, +4.97% dalam 24 jam dan +19.27% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Grok Cat (GROKCAT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 1.98$ 1.98 $ 1.98 Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.21K$ 10.21K $ 10.21K Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 4,200,000,000.0 4,200,000,000.0 4,200,000,000.0

Had Pasaran semasa Grok Cat ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 1.98. Bekalan edaran GROKCAT ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 4200000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.21K.