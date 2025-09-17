Grok Inu (GROKINU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.38% Perubahan Harga (1D) +2.28% Perubahan Harga (7D) +7.57% Perubahan Harga (7D) +7.57%

Grok Inu (GROKINU) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GROKINU didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GROKINU sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GROKINU telah berubah sebanyak +0.38% sejak sejam yang lalu, +2.28% dalam 24 jam dan +7.57% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Grok Inu (GROKINU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 151.35K$ 151.35K $ 151.35K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 151.35K$ 151.35K $ 151.35K Bekalan Peredaran 416,682.20T 416,682.20T 416,682.20T Jumlah Bekalan 4.1668219928336083e+17 4.1668219928336083e+17 4.1668219928336083e+17

Had Pasaran semasa Grok Inu ialah $ 151.35K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GROKINU ialah 416,682.20T, dengan jumlah bekalan sebanyak 4.1668219928336083e+17. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 151.35K.