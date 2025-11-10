GROKAN APP Harga Hari Ini

Harga langsung GROKAN APP (GROKAN) hari ini ialah $ 0.00000645, dengan 4.29% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GROKAN kepada USD penukaran adalah $ 0.00000645 setiap GROKAN.

GROKAN APP kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 6,450.02, dengan bekalan edaran sebanyak 999.45M GROKAN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GROKAN didagangkan antara $ 0.0000061 (rendah) dan $ 0.00000645 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00079343, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000589.

Dalam prestasi jangka pendek, GROKAN dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan -15.09% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

GROKAN APP (GROKAN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.45K$ 6.45K $ 6.45K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.45K$ 6.45K $ 6.45K Bekalan Peredaran 999.45M 999.45M 999.45M Jumlah Bekalan 999,446,995.782338 999,446,995.782338 999,446,995.782338

Had Pasaran semasa GROKAN APP ialah $ 6.45K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GROKAN ialah 999.45M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999446995.782338. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.45K.