Grokster (GRK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.23% Perubahan Harga (1D) -1.65% Perubahan Harga (7D) -3.38% Perubahan Harga (7D) -3.38%

Grokster (GRK) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GRK didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GRK sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GRK telah berubah sebanyak -0.23% sejak sejam yang lalu, -1.65% dalam 24 jam dan -3.38% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Grokster (GRK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 147.46K$ 147.46K $ 147.46K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 147.46K$ 147.46K $ 147.46K Bekalan Peredaran 100.00B 100.00B 100.00B Jumlah Bekalan 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Grokster ialah $ 147.46K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GRK ialah 100.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 147.46K.