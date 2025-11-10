Group7 Harga Hari Ini

Harga langsung Group7 (GROUP7) hari ini ialah $ 0.00007046, dengan 34.30% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GROUP7 kepada USD penukaran adalah $ 0.00007046 setiap GROUP7.

Group7 kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 70,449, dengan bekalan edaran sebanyak 999.90M GROUP7. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GROUP7 didagangkan antara $ 0.00006689 (rendah) dan $ 0.0001087 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0024355, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00006689.

Dalam prestasi jangka pendek, GROUP7 dipindahkan -2.64% dalam sejam terakhir dan -73.05% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Group7 (GROUP7) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 70.45K$ 70.45K $ 70.45K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 70.45K$ 70.45K $ 70.45K Bekalan Peredaran 999.90M 999.90M 999.90M Jumlah Bekalan 999,900,966.318339 999,900,966.318339 999,900,966.318339

Had Pasaran semasa Group7 ialah $ 70.45K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GROUP7 ialah 999.90M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999900966.318339. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 70.45K.